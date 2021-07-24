Названо число обманутых дольщиков в России

В России насчитывается от 80 до 100 тысяч обманутых дольщиков, которые дожидаются решения по недостроенным домам. Такие данные привел вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин во время прямого эфира в Instagram.

Он отметил, что это неокончательное число. Количество дольщиков, которые не дождались своего жилья, меняется.

«Сейчас, по моим расчетам, в стране нерешенных вопросов дольщиков порядка 80−100 тысяч. Цифра плавающая, плюс-минус 10%. Я для себя внутренне и для Фонда дольщиков ставлю задачу в 2023 году все решения принять», — заявил Хуснуллин.

Он отметил, что в этом году по большей части недостроенных домов уже приняты решения. На следующий год пока не выделены деньги. Но, по словам вице-премьера, договоренности с Министерством финансов о дополнительных средствах уже есть.

Хуснуллин отметил, что до окончательного решения проблем с людьми, которые пострадали от недобросовестных застройщиков, еще далеко. Но процесс будет продолжаться.

В Московской области с 2019 года решили проблемы 50 тысяч обманутых дольщиков. Часть из них получила жилье в завершенных долгостроях или компенсации по домам, которые невозможно завершить. Об этом рассказал прокурор Московской области Сергей Забатурин. Он напомнил, что президент России Владимир Путин поручил до 2023 года окончательно решить этот вопрос. Московская область это поручение точно выполнит.