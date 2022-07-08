Названо число мусульман в Петербурге, которые будут праздновать Курбан-байрам

Около 750 тысяч мусульман отметят Курбан-байрам в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на начальника отдела по связям с религиозными объединениями администрации Петербурга Владимира Иванова.

Он сообщил, что праздник пройдет 9 июля. Эксперт отметил, что точное число мусульман в городе неизвестно, так как среди них много мигрантов.

«Я бы ориентировался на следующие цифры: нижняя планка в районе 300 тысяч человек, а более высокая может доходить до 750 тысяч», — рассказал Иванов.