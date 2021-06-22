Названо число москвичей с иммунитетом к индийскому штамму коронавируса

Четверть жителей столицы обладают иммунитетом к индийскому штамму коронавируса. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

К уханьскому штамму коронавируса, по ее словам, иммунитет есть примерно у 60% жителей города, сообщил «Интерфакс».

Ракова обратила внимание, что индийский вариант вируса более заразен. Чтобы противостоять ему, нужно большее количество антител.

«На сегодняшний день чуть больше 25% москвичей имеют необходимый иммунитет от этого вида штамма. И, конечно, такие цифры не могут прервать развитие эпидемии», — сказала она.

За минувшие сутки в столице выявили 6555 новых случаев коронавируса. Рост заболеваемости начался в начале июня. Показатели ежесуточных приростов достигли уровня декабря 2020 года. Антирекорд был поставлен 18 и 19 июня. В эти дни количество новых случаев коронавируса превысило отметку в девять тысяч.

На фоне этого власти ужесточили ограничительные меры. Россиян также призывают активнее прививаться. По мнению специалистов, вакцинация является единственным эффективным методом борьбы с пандемией.