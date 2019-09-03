Названо число младенцев, рожденных с самым маленьким весом в России

Ссылаясь на данные органов ЗАГС, в ведомстве сообщили, что в прошлом году родились 825 детей весом менее 500 граммов.

Ранее СМИ сообщили, что в Японии родился ребенок весом 258 граммов. Его называли самым маленьким недоношенным ребенком в мире. Медикам удалось выходить малыша, и на момент выписки его вес составлял уже 3,4 килограмма. Еще один ребенок родился в Германии весом не более 266 граммов. Ее спасение назвали чудом.