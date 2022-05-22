Названо число клиентов доставки еды, пострадавших из-за утечек данных

Только с начала февраля до середины мая в Сеть утекли данные более чем восьми миллионов пользователей сервисов доставки еды. Об этом РБК рассказали эксперт сервиса DLBI, изучающий утечки информации и занимающийся мониторингом даркнета. При этом не учитывается последний случай, произошедший с Delivery Club.

На первом месте по масштабу — утечка с «Яндекс.Еды», в результате которой пострадали свыше 6,8 миллиона пользователей. На втором — с сервиса «Два берега» (780 тысяч пользователей). Еще одна крупная утечка произошла с hgclub.ru (владелец — оператор ресторанных сетей «Росинтер Ресторантс Холдинг») — в Сети оказались данные, предположительно, 106 тысяч пользователей.

По данным эксперта, с региональных сервисов произошло еще больше 10 утечек, они были менее масштабными.

В марте в интернете выложили карту со слитыми данными клиентов «Яндекс.Еды»: именами, номерами телефонов, электронными адресами. В середине мая на карте с утекшей базой появились данные пользователей Delivery Club, Wildberries и СДЭК. В компаниях рассказали, что это старые данные, а новых утечек не было.