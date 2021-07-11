Названо число иностранцев, которые сделали прививику от коронавируса в Москве

В Москве прививку от коронавируса уже сделали 68 тысяч иностранцев. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с пандемией.

За четыре дня с начала работы крупнейшего пункта вакцинации в «Лужниках» прививку от COVID-19 там сделали 24 тыс. иностранцев. Причем центр вакцинации готов принимать в два раза больше посетителей ежедневно. Всего в столице 68 тыс. иностранных горожан прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции», — приводит агентство текст сообщения оперштаба.

Новый прививочный центр для вакцинации иностранцев открылся в «Лужниках» 7 июля. Его пропускная способность — 15 тысяч человек в сутки. Еще иностранцы могут сделать прививку в многофункциональном миграционном центр в деревне Сахарово и 25 городских поликлиниках. Их прививают «Спутником Лайт». Укол стоит 1,3 тысячи рублей.

Москва находится в эпицентре пандемии SARS-CoV-2 с марта прошлого года. За все время в столице выявили 1 423 828 случаев COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умерли 23 538 человек. В городе действуют жесткие ковидные меры. Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что столица преодолела пиковые значения заболеваемости после вспышки в начале лета.