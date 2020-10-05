Названо число готовых сделать прививку от COVID-19 россиян

Свыше 20% россиян готовы сделать прививку от COVID-19, а 93% граждан считают, что вакцинация должна проходить на добровольной основе.

Такие данные следуют из опроса «Единой России», пишет РИА «Новости».

Согласны поставить вакцину от коронавируса 23% респондентов. Пока не готовы к этому шагу 73% опрошенных. При этом 4% заявили, что уже переболели COVID-19, и необходимости делать прививку у них нет.

Большая часть респондентов (93%) заявили, что вакцинация должна быть добровольной. За обязательный характер процедуры высказались 7% россиян.

При этом 24% опрошенных отметили, что предпочли бы российскую вакцину. Только 13% хотели бы привиться иностранным средством. Для 63% респондентов не важна страна производства вакцины, главное — это ее эффективность.

В Подмосковье определили 19 медицинских учреждений, куда привезут вакцину от COVID-19 при ее поступлении в регион. Среди них больница имени Семашко в Серпухове, Одинцовская и Химкинская областные больницы, Орехово-Зуевская, Домодедовская и Электрогорская ЦГБ. По плану ставить прививки от коронавирусной инфекции в регионе начнут в конце этого — начале следующего года.