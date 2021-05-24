Названо число ежегодно погибающих от алкоголя и наркотиков россиян

Каждый год в России от алкоголя и наркотиков погибают более миллиона человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на доклад проекта «Трезвая Россия» «Национальный демографический рейтинг субъектов Российской Федерации — 2021».

«По данным экспертов федерального проекта „Трезвая Россия“, ежегодно от причин, связанных с потреблением алкоголя, наркотиков и табака в России, погибает более одного миллиона человек. <…> По статистическим данным, общее количество официально зарегистрированных наркозависимых в России составляет более 600 тысяч человек. По данным соцопросов, наркотики употребляют около 7,5 миллиона человек», — говорится в исследовании.

Аналитики «Трезвой России» подсчитали, что реальное число наркоманов превышает пять миллионов или 3,5% от всего населения страны. Разницу в показателях специалисты объясняют тем, что из 10 наркозависимых на учете состоит всего один.

В исследовании говорится, что число несовершеннолетних наркоманов в России за последние пять лет выросло на 60%. По материалам доклада, в течение 35 лет жертвами алкоголя, наркотиков и табака стали более 30 миллионов человек.

Ранее член Общественной палаты РФ, руководитель «Трезвой России» Султан Хамзаев призвал запретить продажу алкоголя в праздники во всех регионах, как это сделали в Туве.