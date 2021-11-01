Названо число должников, которые не могут выехать из России

Больше четырех миллионов россиян не могут выезжать за пределы государства из-за задолженностей. Эту цифру назвал директор Федеральной службы судебных приставов РФ (ФССП) Дмитрий Аристов в интервью для ТАСС.

«В настоящее время в отношении должников действует 4,2 миллиона постановлений о временном ограничении права на выезд за пределы Российской Федерации», — обозначил он точное количество документов, фиксирующих запреты на пересечение границы.

Аристов отметил, что такое ограничение действует очень хорошо, побуждая должников выполнять свои обязательства. Есть и другая мера — ограничение на право пользования личным транспортом. Водительских прав сейчас лишены 284,5 тысячи человек.

Он добавил, что люди не выплачивают то, что должны, потому что в обществе нет точного понимания и культуры обязательного и добровольного возвращения должного. Поэтому приходится создавать принудительные условия, в которых граждане будут заинтересованы в возврате средств.

Но среди методов воздействия на должников есть и имущественные ограничения. Так, по словам пристава, только за последний год исполнители наложили больше 12,7 миллиона запретов на продажу машин и больше 3,8 миллиона запретов на регистрацию недвижимости.