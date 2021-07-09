Названо число девушек, которые собрались поступать в военные вузы России

В этом году более двух тысяч девушек захотели поступить в военные вузы. На некоторые специальности будет очень высокий конкурс — до 20 человек на место. Об этом рассказал начальник главного управления кадров Минобороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Горемыкина, связать свою жизнь с армией захотели более 2,1 тысячи россиянок. Зачислят на учебу всего 180 девушек.

«Конкурс среди девушек традиционно высок. Наиболее востребованы Военно-медицинская академия — до 20 человек на одно учебное место, а также Военная академия связи — более 15 человек на место», — приводит агентство слова генерала.

Горемыкин отметил, что девушек будут принимать девять военных вузов. Среди них калининградский филиал Военно-морской академии, Военная академия воздушно-космической обороны, Военная академия связи, Военная академия РВСН, Военно-медицинская академия, Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков и другие.

Этой весной завершился конкурс красоты «Мисс „Красная звезда“ — 2020». Его победительницей стала гвардии рядовой Елена Толстова, которая служит в Бологовском ракетном соединении. Она носит погоны уже шесть лет.