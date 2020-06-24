Названо число детей, живущих в России на алименты без родителей

В прокуратуре уточнили, сколько российских детей живут на алименты. Эти малыши и подростки оказались в детских домах и замещающих семьях.

В России более 96 тысяч детей, оставшихся без родителей и проживающих в детских домах и замещающих семьях, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Генеральной прокуратуры.

Подсчет велся с начала 2019 года. За это время выявили 2,8 тысячи нарушений законодательства в этой сфере.

В начале июня в Национальном родительском комитете заявили, что нужно помочь алиментщикам. В НРК предложили компенсировать выплаты детям, которые один из родителей не смог сделать из-за потери работы в период самоизоляции. Чуть раньше Минюст России предложил ввести административную и уголовную ответственность за частичную выплату алиментов, а идею поддержал депутат Виталий Милонов. По его мнению, именно система должна следить за уплатой налогов, а не матери.

«На сегодняшний день складывается ситуация, что часть недобросовестных алиментщиков не полностью их платит. В свое время под разными угрозами или шантажом они заставили своих бывших жен подписать мировые соглашения, где сумма алиментов меньше, чем прожиточный минимум для ребенка», — сказал Милонов.