Названо число безработных россиян

Он отметил, что ведомство принимает шаги, чтобы сократить количество граждан, оставшихся без работы.

«Мы планируем, конечно же, снижение численности безработных граждан. Если брать текущие данные, то на 20 января было 2,6 миллиона человек», — сказал Пудов.

Он отметил, что для улучшения ситуации ведомство рассматривает увеличение числа временных рабочих мест, а также работу по федеральному проекту по обучению граждан новым профессиям.

В официальную статистику по безработным не входят граждане, которые не встали на учет на биржу труда. Безработным считается только тот, кто более месяца занимается поиском работы и готов выйти на новое место в течение одной недели.