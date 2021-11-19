Названо число антипрививочников среди россиян

Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров сообщил NEWS.ru, что количество антипрививочников в России составляет примерно 10-15% от населения. Он отметил, что переубеждать этих людей не имеет большого смысла, потому что их позиция четко выражена.

Федоров рассказал, что аналитики ВЦИОМ условно разделили россиян на три группы. Первая группа — 38% россиян — уже вакцинированы, 31% планируют привиться в будущем, еще 31% не собираются прививаться.

«Не надо нас пугать какими-то загадочными антиваксерами. Конечно, они есть, но их очень мало. И, конечно, навесить на них все грехи и объявить их виновниками того, что 60% россиян до сих пор не вакцинировано — ну это просто смешно. Убежденных антипрививочников — 10–15%. С ними разговаривать смысла особого нет, потому что это люди с четко выраженной позицией. Как уж она сформировалась, это другой вопрос. Может, есть собственный негативный опыт, неудачно сделали прививку себе или, не дай бог, детям. Поэтому таких людей не убедишь, никакие рациональные аргументы здесь не сработают», — сказал Федоров.

Он заключил, что работать нужно с теми россиянами, которые допускают возможность вакцинироваться, но пока не сделали этого по тем или иным причинам.