Названные в честь вакцин от коронавируса коктейли появились в барах Хорватии

Коктейли, названные в честь четырех вакцин от коронавируса, появились в барах столицы Хорватии. Бармены угощают напитком тех, кто привился, сообщил ОТР.

Отмечается, что автор рецептов использовал для каждого коктейля ингредиенты из страны, в которой был создан препарат. Например, основой напитка «Спутник V» является водка. Владелец бара Томислав Перко рассказал, что как правило идеи появляются, когда он сам пьет интересные напитки.

«Мы с женой зашли в один бар, и я заказал там современный классический коктейль под названием „Пенициллин“, и кто-то упомянул прививку от коронавируса. Тут мы с женой переглянулись и нас обоих осенило», — вспомнил Перко.

В настоящий момент в Хорватии барам и ресторанам можно обслуживать клиентов только на открытых местах. В последнее время в республике увеличивается число заболевших COVID-19. 10 мая здесь было зарегистрировано 253 инфицированных. За минувшие сутки в стране появилось еще 1500 зараженных.