Названия пассажирских катеров выберут в ЯНАО

На Ямале местным жителям предлагают придумать названия для пассажирских катеров. Их назовут именами знаменитых людей, либо тех граждан, кто каким-то образом причастен к истории Ямала. Об этом рассказал «Север-Пресс» со ссылкой на Департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Ведомство уточняет, что катера будут ходить по маршруту Салехард — Катравож и обратно. В голосовании участникам надо указать лишь имя человека, которое они считают достойным. К конкурсу присоединились фронтовики Великой Отечественной войны, полярник Михаил Николаев, заслуженный учитель РСФСР Петр Хатанзеев, писатель Роман Ругин и композитор Семен Няруй.

Местные власти напоминают, что проголосовать можно до 27 августа включительно до 17:00 на официальной странице администрации Приуральского района «ВКонтакте».