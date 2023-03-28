Общество 28 марта 2023, 13:39 Название лучшего ресторана России огласят на премии в Санкт-Петербурге

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Церемония Национальной ресторанной премии WHERETOEAT RUSSIA пройдет 7 апреля в Санкт-Петербурге. На мероприятии назовут лучший ресторан года, сообщила газета «Петербургский дневник».

Свои награды также получат победители в номинациях «Шеф-повар года», «Сомелье года» и «Кондитер года».

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Отмечается, что рейтинг заведений и специалистов в этой сфере определят 500 экспертов путем тайного голосования. Лучший ресторан года в качестве подарка получит антикварную серебряную чашу для льда.