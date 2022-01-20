Названа зарплата, «достойная» однушки в Москве

Чтобы купить однокомнатная квартиру в Москве в ипотеку на комфортных условиях, нужно иметь доход не меньше 104 тысяч рублей в месяц. Такие расчеты представил заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.

По словам эксперта, при таком размере зарплаты человек может взять в ипотеку однокомнатную квартиру с первоначальным взносом в 20% и на комфортных условиях гасить кредит по ставке десять процентов годовых в течение 25 лет, сообщило РИА «Новости».

Лопатин уточнил, что год назад сумма дохода была меньше. При средней ставке на уровне 7,4% достаточно было зарабатывать 84 тысячи рублей. При этом до 70% от этой суммы нужно было направлять на погашение кредита.

По оценке заведующего кафедрой «Ипотечное кредитование» Финансового университета при правительстве России Александра Цыганова, средняя сумма, которая требуется на домохозяйство, составляет 25-30 тысяч рублей в месяц.

Главный эксперт аналитического центра «Циан» Виктория Кирюхина рассказала, что в среднем новая однушка в Москве стоит 10,5 миллиона рублей, квартира на вторичном рынке — 10,4 миллиона. По ее подсчетам, если семья из двух работающих человек не имеет средств на взнос в 20%, для его накопления потребуется иметь ежемесячный доход в 180 тысяч рублей на домохозяйство.

Из этой суммы 40 тысяч рублей нужно тратить на аренду жилья, 36 тысяч составят минимальный прожиточный минимум, а остальная сумма уйдет на накопление первого взноса на ипотеку. Нужную сумму, по ее мнению, можно скопить за 20 месяцев.