Названа возможная причина всплеска заболеваемости COVID-19 в Севастополе

Заражаться коронавирусом в Севастополе стали больше, возможно, из-за появления там нового, более агрессивного штамма вируса. Такое заявление сделал вице-губернатор города Александр Кулагин.

«Резкий всплеск заболевших коронавирусом в Севастополе, предположительно, связан с циркуляцией нового более агрессивного штамма вируса, чем раньше. Столь резкую динамику характеризует как раз агрессивность индийского штамма. Исходя из характеристик, мы предполагаем, что это он», — сказал он РИА «Новости».

По его словам, выйти из этой ситуации можно только увеличив темпы вакцинации населения. И только за счет этого Севастополь сможет избежать введения новы ограничительных мер. Вице-губернатор напомнил, что вирус постоянно мутируем. Только вакцина обеспечивает готовность к любым штаммам. После 16 июля — от туристов попросят сертификат о прохождении вакцинации или справку о наличии антител. ПЦР-тест принимать больше не будут.

С начала пандемии в Севастополе СОVID-19 подтвердился более чем 15,9 тысячи человек, поправились— 14,4 тысячи, скончались — 717.