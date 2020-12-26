Названа возможная причина перестрелки в Берлине

«По предварительным данным, на Штреземанштрассе произошла ссора между не установленным пока числом участников. В результате четыре человека, это мужчины, получили огнестрельные ранения, они госпитализированы. Идет следствие, дело передано в отдел расследования убийств», — приводит агентство слова собеседника.

Ранее немецкие СМИ сообщили о перестрелке на Штреземанштрассе в берлинском районе Кройцберг. Выстрели прогремели рядом с офисом Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Газеты пишут, что перестрелка никак не связана со штаб-квартирой правящей партии. Утром Berliner Zeitung написала, что огнестрельные ранения получили три человека. Одного из них достали из достали из Ландвер-канала сообщило агентство Ura.ru.