Названа возможная причина драки с Харитоновым

По неподтвержденным данным, Яндиев до сих пор не отдал Харитонову два миллиона рублей.

«Борода» напал на Харитонова, когда они оба вышли из зрительного зала и направились к гардеробу. Боец ММА держал руки в карманах брюк, в то же время Яндиев неожиданно два раза ударил оппонента в голову. Харитонов устоял на ногах и несколько раз произнес: «Что ты творишь?». После приемом из дзюдо Яндиев уронил своего недруга на пол, продолжая наносить удары.

Вскоре в потасовку вмешались окружающие. Яндиева оттащили, но он кричал: «Кому я должен?». Харитонов поднялся с окровавленным лицом и поинтересовался, почему тот бил исподтишка.

На Харитонова напали 13 ноября во Дворце спорта ОК «Лужники» в Москве. Злоумышленник несколько ударил кастетом 40-летнего спортсмена. После этого тяжеловеса госпитализировали. Харитонов получил сотрясение мозга, ушиб глаза, гематому и перелом лицевой кости, у него сломан нос. В больнице он пролежит как минимум 10 дней. Боец уже написал заявление в полицию.

Харитонову сделают операцию 14 ноября, отметила «Газета.ru».