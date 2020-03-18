Названа возможная дата похорон Эдуарда Лимонова

Писатель Эдуард Лимонов скончался в возрасте 77 лет. Церемония прощания и похороны могут пройти уже в конце этой недели. Точная дата пока не определена.

«Ориентировочно до конца недели. Может быть, в пятницу, может быть, в субботу. В какой-то из этих дней, если успеют документы все подойти. В Москве», — цитирует РИА «Новости» друга писателя Сергея Беляка.

Проводить в последний путь Лимонова придут только близкие и родственники. Похороны также пройдут без журналистов и широкой общественности. Как отмечали в пресс-службе незарегистрированной партии «Другая Россия», именно такое желание было у писателя перед смертью.

Об уходе из жизни Эдуарда Лимонова стало известно 17 марта. В последнее время писатель страдал от онкологии. Его госпитализировали с кровотечением и сделали две операции. После хирургического вмешательства у пациента начались осложнения, которые и стали причиной смерти.

Незадолго до смерти Лимонов подписал договор с издательством на выпуск своей последней книги. Он назвал ее «Старик путешествует». Работа появится в магазинах уже в апреле.