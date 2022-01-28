Названа вероятная цель объедения ПФР и ФСС в Социальный фонд

Пенсионный фонд страхования (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) объединяются для сокращения бюджетных расходов, на обычных россиян эти изменения, скорее всего, никак не повлияют. Такое мнение высказал «360» директор по развитию пенсионного бизнеса инвестиционной группы «Русские фонды» Виталий Плотников.

По его словам, о слиянии ПФР и ФСС было известно еще в прошлом году, сейчас подошли к практическим решениям.

«Убежден, что с [нововведением] не будет ни лучше, ни хуже [гражданам]. Это просто структурная реорганизация внебюджетных фондов, коими является и ФСС, и ПФР. Они много лет жили раздельно, и никто от этого не страдал сильно. Сейчас появилась идея сделать единую структуру», — заявил Плотников.

По его мнению, это будет лишь ребрендингом.

«Декларировалось, что такого рода реорганизация приведет к оптимизации бюджетных расходов», — добавил он.

Эксперт отметил, что бюджеты таких организаций в РФ не прозрачны. Он назвал информацию об этой сфере закрытой или полузакрытой. Широкой общественности неизвестно, сколько человек трудятся в этой области, сколько офисов у них есть, какая средняя зарплата. Поэтому говорить о том, насколько эффективны будут изменения, не приходится.

Раннее стало известно, что российское правительство решило реформировать ПФР и ФСС. Предполагается, что их объединят в одну структуру — Социальный фонд. В Совете Федерации РИА «Новости» рассказали, что это может произойти 1 января 2023 года.