Названа вероятная причина прекращения перевозок из Литвы в Калининград

Транзит грузов из Литвы в Калининград оказался под угрозой. Причиной вероятной остановки перевозок назвали отказ литовского «Шауляй банка» от работы с РФ с 1 сентября.

Если подобное произойдет, оплатить проезд будет невозможно. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«Поэтому литовцы будут нас либо бесплатно пропускать — в чем я сомневаюсь, либо перестанут пропускать», — пояснил Алиханов.

Литовской стороне уже передали ноту МИД России, в которой ведомство высказалось об остановке платежей. Вильнюс по неизвестной причине замкнул все переводы на «Шауляй банк». С 1 сентября кредитная организация намерена отказаться от операций с Россией.

Накануне в Калининград транзитом через Литву прибыли первые вагоны с цементом. Это событие в Кремле считают доказательством разрешения вопроса с грузоперевозками через прибалтийскую страну.