Названа вакансия для человека с инвалидностью с самой большой зарплатой

В Сети появилось объявление о вакансии для человека с инвалидностью с самой высокой зарплатой. Это место маркетолога в онлайн HR-сервисе. Работодатель пообещал платить до 200 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Зарплата.ру».

«Онлайн HR-сервис ищет в штат интернет-маркетолога, который наладит эффективную лидогенерацию и приведет компании новых клиентов — такому специалисту на удаленке компания готова платить до 200 тысяч рублей», — приводит агентство результаты исследования.

Аналитики отметили, что эту вакансию опубликовали с пометкой «доступно для инвалидов».

В Сити оказалось много работы для инвалидов с хорошей зарплатой: чаще всего компаниям требуются специалисты в сфере IT, аналитики, программисты, тестировщики и страховщики. По данным исследования, один из работодателей ищет оператора по привлечению корпоративных клиентов в сфере госзакупок с зарплатой от 80 тысяч рублей.

Вакансию для людей с инвалидностью также опубликовала Московская электролаборатория: в организацию требуется дистанционный менеджер для консультаций по услугам. Платить обещают 130 тысяч рублей.

В начале октября премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому инвалиды смогут подать заявку на получение средств технической реабилитации не выходя из дома.