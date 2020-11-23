Названа угроза от мебели из ДСП

ДСП, напомнила она, изготавливают из древесных опилок и стружек, пропитанных формальдегидными смолами. Плиты подразделяют на два класса в зависимости от количества выделяемого формальдегида в воздух — более безопасный Е1 и менее безопасный Е2.

Лапа рекомендует выбирать мебель из ламинированной ДСП (ЛДСП). В ней в качестве покрытия используется полимерная пленка, которая не дает формальдегиду выделяться. Кроме того, такая мебель становится более устойчивой к влажности и колебаниям температур.

«Если вы решили самостоятельно смастерить полку или даже шкаф из ЛДСП, обязательно закрывайте все открытые торцы кромочной лентой. Она выпускается разной ширины и разных цветов», — посоветовала специалист.

Формальдегид широко применяется в промышленности. Вещество является токсичным.