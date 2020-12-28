Названа цена самой дорогой продающейся квартиры в Москве

Самая дорогая квартира в Москве, которая продается на сайте объявлений «Авито», стоит 2,7 миллиарда рублей. Она располагается около Патриарших прудов.

Панорамная квартира с двумя террасами находится в Гранатовом переулке, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Авито недвижимость». Пентхаус имеет свободную планировку, он расположен на последнем, восьмом, этаже дома. Общая площадь квартиры составляет 900 квадратных метров, следовательно один квадратный метр стоит три миллиона рублей. Эта сумма сопоставима с ценой целой двухкомнатной квартиры в некоторых российских регионах.

Самые дорогие апартаменты стоят на 100 миллионов рублей дешевле — 2,6 миллиарда рублей. Объект находится на 95-м этаже 97-этажного небоскреба в «Москва-Сити». Его площадь 2,2 тысячи квадратных метра.

В топ-3 самой дорогой жилой недвижимости в Москве также вошел особняк в Турчаниновом переулке в районе Хамовники. Трехэтажный дом выставлен на продажу за 2,3 миллиарда рублей. Его площадь составляет 2,6 тысячи квадратных метра. Дом продается с чердаком, подвалом и подземным паркингом.

Крупные российские города могут «взвинтить» цены на арендное жилье. По прогнозам экспертов, стоимость аренды может вырасти на 8-10% в регионах и до 15% в Москве. Из-за пандемии коронавируса в 2020 году ставки аренды сильно просели, но спрос вернулся после выхода с локдауна. Уже осенью цены пошли вверх, потому что рынок труда начал восстанавливаться.