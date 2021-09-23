Названа цена квадратного метра в типовых деревянных домах

Цена за один квадратный метр в типовом деревянном доме индивидуального жилого строительства (ИЖС) составит от 32 до 56 тысяч рублей. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко по итогам конкурса на разработку типовых проектов таких деревянных домов.

«Мне также очень понравилось, что в качестве одного из условий данного конкурса приведена стоимость квадратного метра — от 32 до 56 тысяч рублей. Это действительно важная веха для развития дальнейшего внутреннего спроса. Если стоимость квадратного метра готового домокомплекта ИЖС или домокомплекта многоквартирного будет зашкаливать — ничего не получится. Мы не сможем тиражировать на всю страну такие проекты», — отметила Абрамченко.

Одной из проблем она назвала вовлечение такого продукта, как ИЖС, в правила ипотечного кредитования. Пока у банков будут опасения по поводу вовлечения таких объектов ИЖС в ипотечные программы, деревянное домостроение не обретет популярность. Именно поэтому здесь необходимо снижать стоимость квадратного метра.

Вице-премьер обратила внимание на проблему земельных участков, которые должны быть упакованы и иметь необходимую инфраструктуру. Готовые площадки нужны, чтобы развивать ИЖС, в том числе в масштабах сегодняшнего многоквартирного строительства.

«А это работа, которая должна быть проведена и ДОМ. РФ — я знаю, что Виталий Леонтьевич этим активно занимается, и Минстроем, и всеми региональными командами», — добавила Абрамченко.