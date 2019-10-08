Названа точная причина смерти Дмитрия Марьянова

Подмосковные следователи закончили расследование уголовного дела, которое было возбуждено в отношении директора реабилитационного центра «Феникс». Директора обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека, а также в оставлении в опасности. Из-за действий администрации «Феникса» погиб актер Дмитрий Марьянов.

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Как установило следствие, Марьянов с 6 по 15 октября 2017 лечился в реабилитационном центре. Внезапно 15 октября пациенту стало хуже, он стал жаловаться на боль в ноге. Что состояние актера ухудшилось, знала и директор «Феникса», но никаких мер не предприняла. Более того, руководитель реабилитационного центра оставила Марьянова без связи, а сама медиков вызывать не спешила. Врачей вызвал один из постояльцев центра.

Прибывшая скорая помощь повезла Марьянова в больницу, но спасти актера не удалось. Медики констатировали смерть пациента. Экспертиза установила точную причину смерти: сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери. Если бы Марьянова доставили в больницу раньше, его можно было бы спасти.

Правоохранители узнали, что директор центра Оксана Богданова приказала персоналу дать Марьянову галоперидол и феназепам — препараты, которые может назначить только врач и которые могут быть применены только в стационаре. Более того, те лекарства, которые были в центре, были неизвестно где и кем произведены и непонятно у кого приобретены.

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«Следователем собрана достаточная доказательственная база. Проведен целый комплекс следственных действий. Допрошено более 50 свидетелей, проведено более 10 выемок и обысков, шесть экспертиз, в том числе две комплексные комиссионные судебно-медицинские экспертизы, заключения которых легли в основу обвинения», — рассказали в подмосковном Следственном комитете.

Сейчас материалы дела переданы в прокуратуру. Надзорное ведомство должно утвердить обвинительное заключение, после чего дело будет направлено в суд, где и будет рассмотрено по существу.