Названа точная дата заседания Мосгорсуда по делу Устинова

Пресс-секретарь суда Ульяна Солопова уточнила, что апелляционную жалобу и представление начнут рассматривать в следующий четверг, в 10:00.

Представление прокуратуры по Устинову поступило в Мосгорсуд Подробнее

Адвокат Устинова Анатолий Кучерена ранее тоже называл 26 сентября вероятной датой судебного заседания.

Уточняется, что поступившее от Генпрокуратуры ходатайство Мосгорсуд рассмотрит днем позже — в пятницу, 27 сентября. В нем ведомство попросило освободить Павла Устинова из СИЗО.

Приговор актеру в понедельник, 16 сентября, вынес Тверской суд Москвы. Устинова признали виновным в применении насилия к сотруднику полиции во время задержания 3 августа в центре столицы. В материалах дела указывалось, что старший сержант Александр Лягин получил вывих плеча и пробыл в больнице 20 дней. Подсудимый свою вину не признал.

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак назвал ситуацию с Устиновым примером вопиющей несправедливости. В защиту артиста выступили многие его коллеги и представители общественности.