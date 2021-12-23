Названа сумма за дезинфекцию журналистов ионами серебра на встрече с Путиным

Перед пресс-конференцией Владимира Путина журналистов обработали частицами серебра для дезинфекции. Это обошлось в 1,4 миллиона, написал Daily Storm.

Из данных госзакупок следует, что на входе в зал установили дезинфекционные кабины торговой марки «Серебряная маска». Такие же кабины для дезинфекции установлены, к примеру, в администрации города Реутова, в Дипакадемии при МИД России и в одной из поликлиник Санкт-Петербурга.

Аренда таких кабин на два дня обошлась в 1,4 миллиона рублей, выяснило издание.

Обеззараживающие комплексы с частицами серебра установили сегодня на входе в зал, где прошла ежегодная пресс-конференция. Такие дезинфицирующие рамки корпорации «Ростех» были установлены и на форуме «Армия». В компании подтвердили, что в Манеже работали аналогичные устройства.