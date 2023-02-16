Общество 16 февраля 2023, 21:47 Названа сумма выплат семьям погибших в теракте на Крымском мосту Мишустин поручил выплатить семьям погибших в теракте на Крымском мосту по 1 млн рублей РИА «Новости»

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Семьи погибших во время теракта на Крымском мосту получат по одному миллиону рублей в качестве единовременной выплаты. Такое распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В постановлении говорится, что средства выделяются в качестве меры социальной поддержки семьям погибших во время теракта. Сумму в один миллион рублей родные получат за каждого погибшего.

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Деньги поступят из резервного фонда правительства. Контроль за распределением средств поручили МЧС России. Ведомство обязали отчитаться о проделанной работе до 1 февраля 2024 года.

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Теракт на автомобильной части Крымского моста произошел утром 8 октября 2022 года. На переправе взорвался грузовой автомобиль. Детонация привела к возгоранию топливных цистерн железнодорожного состава.

В результате обрушились два пролета автомобильной части. Жертвами теракта стали три человека. Следователи завели уголовное дело по статье «Терроризм». Подозреваемыми стали три человека, которых поместили в СИЗО до 8 марта.