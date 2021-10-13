Названа сумма, в которую россиянам обойдется обновление осеннего гардероба

Аналитики торговой интернет-платформы Lamoda и платежного сервиса ЮKassa посчитали, во сколько в среднем россиянам обойдется полное обновление осеннего гардероба. Об этом написала «Газета.ru».

Согласно результатам исследования, женщины смогут обновить гардероб в среднем за 20,9 тысячи рублей, а мужчины — за 21,9 тысячи рублей. В эту сумму входят теплая куртка, сапоги, джинсы, свитер, шарф и шапка.

Представители Lamoda также рассказали, какие предпочтения в одежде складываются у россиян сейчас.

«Цветовые предпочтения россиян при выборе одежды и обуви остаются сдержанными. Черный, коричневый, синий, бежевый и серый — самые популярные цвета в этом сезоне», — рассказали в компании.

Ранее стилист Анна Скороходова рассказала о самых важных предметах в гардеробе в этом сезоне. По словам стилиста, чтобы оставаться в тренде, можно присмотреться к платьям из ткани в рубчик, брюкам со штрипками и одежде в стиле preppy.