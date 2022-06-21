Названа сумма, в которую родителям обойдутся выпускные в школах

Выпускной родителям одиннадцатиклассников в этом году обойдется в среднем в 13 860 рублей на человека (включая наряд и всю развлекательную программу). Это следует из исследования «Авито», написал kp.ru.

Также специалисты выяснили, что перед выпускными спрос на аренду теплоходов вырос на 61%, на аренду ресторанов — на 64%. Некоторые выпускники отметят праздник в загородных домах — спрос на коттеджи в мае повысился на 9%.

Выпускные в России пройдут 25 июня.