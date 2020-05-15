Названа сумма среднего чека на компьютерные игры в период самоизоляции

На втором месте в рейтинге по среднему чеку за игры расположилась Казань, на третьем — Екатеринбург. В топ-5 также числятся Новосибирск и Красноярск.

Около 70% платежей геймеры направили на покупки игр, приблизительно 30% — на приобретение контента в самих играх.

Средний чек за игры в 2,4 раза меньше, чем за внутриигровой контент. Таким образом, в апреле за сами игры в среднем приходилось отдавать по 361 рублю, а за внутриигровые покупки — по 862 рубля.

В апреле в России был введен режим самоизоляции. За этот месяц оборот платежей за игры по сравнению с мартом возрос на 22%, за контент внутри игр — на 23%. А средний чек стал больше на 5%.

Помимо этого за время ограничительных мер геймеры начали чаще отправлять донаты игровым стримерам. Каждую неделю апреля этот показатель был на 40-90% выше, чем с 23 по 29 марта 2020 года.