Стало известно, сколько женщины готовы потратить на подарок к 23 Февраля
Как сообщил ТАСС со ссылкой на результаты опроса российской кредитной организации, мужчины оказались щедрее.
«Мужчины планируют потратить на подарок больше, чем женщины: 43% мужчин готовы раскошелиться в честь 8 Марта на одну-три тысячи рублей, в то время как 49% женщин планируют уложиться на 23 февраля в бюджет до одной тысячи рублей», — приводит агентство текст отчета после опроса.
Социологи поинтересовались у мужчин, что бы они хотели получить в качестве подарка ко Дню защитника Отечества. Оказалось, что больше всего представители этой половины человечества любят деньги. С женщинами и презентами на 8 марта ситуация абсолютно такая же.
Также мужчины не прочь получить в подарок парфюмерию, гаджеты или одежду и обувь. Женщины предпочитают цветы, косметику и ювелирные изделия.