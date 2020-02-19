Стало известно, сколько женщины готовы потратить на подарок к 23 Февраля

Российские женщины всегда готовы порадовать своих мужчин подарком к 23 февраля. Но, как оказалось, большинство не собирается расставаться с суммой более тысячи рублей.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на результаты опроса российской кредитной организации, мужчины оказались щедрее.

«Мужчины планируют потратить на подарок больше, чем женщины: 43% мужчин готовы раскошелиться в честь 8 Марта на одну-три тысячи рублей, в то время как 49% женщин планируют уложиться на 23 февраля в бюджет до одной тысячи рублей», — приводит агентство текст отчета после опроса.

Социологи поинтересовались у мужчин, что бы они хотели получить в качестве подарка ко Дню защитника Отечества. Оказалось, что больше всего представители этой половины человечества любят деньги. С женщинами и презентами на 8 марта ситуация абсолютно такая же.

Также мужчины не прочь получить в подарок парфюмерию, гаджеты или одежду и обувь. Женщины предпочитают цветы, косметику и ювелирные изделия.