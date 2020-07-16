Названа сумма, которую россиянки потратят на пляжный отдых

Пляжный отдых подорожал. За год расходы россиянок на него выросли на 2%. Чтобы собрать на водоем необходимый минимум, жительницам РФ требуется больше пяти тысяч рублей.

В набор для пляжа входят купальник, босоножки, шорты, футболка, крем для загара и солнцезащитные очки. Все это обойдется в 5285 рублей, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на результаты исследования оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Специалисты подчеркнули, что средний чек «минимального женского набора» вырос, по сравнению с июлем прошлого года, на 2%.

Сильнее всего, указано в подсчетах аналитиков, подорожал крем для загара: его цена поднялась на 14% и составила порядка 228 рублей. За солнечные очки придется выложить на 4% больше, или 771 рубль. Босоножки обойдутся примерно в 1420 рублей, что на 3% дороже цен прошлого года. Цена футболки выросла на 2% — до 632 рублей, зато шорты, наоборот, подешевели на 11% и стоят сейчас около 1009 рублей. Стоимость купальников тоже снизилась — на 2% — и составляет порядка 1198 рублей.

На жаркие июльские дни, которые совпали со временем реализации отложенного спроса в сегменте мода, пришелся рост продаж. В натуральном выражении в среднем показатель увеличился на 30%, по сравнению с прошлогодними значениями. В первый месяц лета падение по этой группе товаров находилось примерно на 25%.

В «Платформе ОДФ» изучили траты россиян на товары для пляжного отдыха, пользующиеся популярностью. Специалисты сравнивали полученные данные с аналогичным периодом 2019 года. Информация поступила с более чем 900 тысяч касс со всей территории РФ.