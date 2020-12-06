Названа сумма, которую россияне выделили на новогодние праздники

Максимум 10 тысяч рублей потратят 30% граждан, а 10–15 тысяч — 38% респондентов. Почти 18% соотечественников выделят из бюджета 15–20 тысяч рублей. Более 20 тысяч рублей готовы спустить 10% россиян.

Оставшиеся 4% вовсе не собирается тратить финансы на празднование Нового года.

В праздничную ночь 2021 года чаще всего люди будут вручать презенты родителям и супругам. Первым готовят подарки 64% респондентов, вторым — 63%. Также подарки получат дети (55%). Соотечественники купят сюрпризы и самим себе — таких 42%. А друзья и коллеги заняли последние места в списке — 25% и 8% соответственно.

По большей части россияне будут дарить электронику (18%), технику для дома (17%), парфюмерию или косметику (15%). Следом идут различные онлайн-курсы (14%), инвентарь для домашних занятий спортом (13%), настольные игры (7%), подписки на музыкальные, книжные или видеосервисы (7%), ювелирные изделия (5%), а также сладкие подарки (4%).

События 2020 года отразились на праздничных планах граждан, заявила гендиректор компании Ирина Хорошко. Упали доходы, а неопределенность остается, поэтому многие решили не тратиться на подарки друзьям и коллегам.

«Что касается непосредственно самих подарков, то наряду с традиционными презентами, фигурирующими из года в год, также набирают популярность товары, спрос на которые вырос в связи с пандемией — онлайн-курсы, подписки на различные сервисы и прочее. У людей выработались новые привычки, следовательно, для них теперь актуальны новые категории подарков», — добавила Хорошко.

На вопросы сотрудников компании ответили более 20 тысяч совершеннолетних граждан из разных регионов России с 25 ноября по 2 декабря.