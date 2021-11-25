Названа сумма, которую россияне ежемесячно тратят на корм для кошек и собак

Владельцы домашних животных в России тратят на корм для своих питомцев в среднем около 2,5 тысячи рублей ежемесячно. Еда для кошек обходится дешевле, чем питание для собак.

Кошачий корм отнимает из бюджета россиянина порядка двух тысяч рублей ежемесячно, собачий стоит около 2,4 тысячи. Такие данные привел Всероссийский центр изучения общественного мнения. Результаты исследования опубликованы на сайте ВЦИОМ.

Большинство владельцев готовы увеличить траты. На собак они могут потратить в среднем 2,7 тысячи рублей, на кошек — 2,4 тысячи, если будут уверены в покупке здорового корма.

Среди тех, у кого дома живут кошки, 51% кормит их покупным кормом, предпочитая одну или несколько марок. Владельцы собак приобретают такой корм вдвое меньше — их 26%.

Домашнюю еду или блюда с общего стола кошкам дают 15% респондентов, собакам — 39% их владельцев. За смешанный тип питания — кормление покупным кормом и домашней едой — высказался 31% опрошенных хозяев кошек и 33% тех, у кого есть собаки.

Почти две трети респондентов — 62% — при составлении здорового меню для питомцев руководствуются советами ветеринаров. К рекомендациям заводчиков прислушиваются 13% участников опроса, а 11% берут в учет мнение родственников и знакомых. Позиция других экспертов в соцсетях и на телевидении устраивает 8% владельцев домашних животных. Еще 17% в вопросе здорового питания для кошек и собак предпочитают доверять только себе.

ВЦИОМ провел опрос с 30 сентября по 4 октября. В нем приняли участие 1,2 тысячи россиян.