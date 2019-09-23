Названы доходы ульяновской чиновницы из «нефтяной ванны»

Ульяновскую чиновницу могут уволить за селфи в «нефтяной ванне» Подробнее

Всего за 2018 год доход Опенышевой составил 2,1 миллиона рублей. Сейчас чиновница владеет квартирой площадью более 90 квадратных метров, гаражом и земельным участком. Кроме того, совместно с ребенком у нее есть еще один земельный участок на 850 квадратных метра и дом площадью свыше 232 квадратных метров. Также женщина приобрела автомобиль Toyota.

Проверка началась после того, как Опенышева опубликовала в Instagram фото с отдыха в Азербайджане. На кадрах женщина лежала по шею в ванне со специальной нефтью. Позже она удалила снимок из соцсети.

После появления фотографии и общественного резонанса губернатор Ульяновской области Сергей Морозов начал служебную проверку.

Сейчас Светлана Опенышева работает советником Морозова и занимает должность главы областного учреждения «Правительство для граждан».