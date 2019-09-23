  • Названы доходы ульяновской чиновницы из «нефтяной ванны»

    23 сентября 2019, 11:05

    Дарья Бунякова

    Опубликованное селфи в ванне с нефтью стало причиной проверки экс-главы аппарата губернатора и правительства Ульяновской области Светланы Опенышевой. Оказалось, что за 2018 год чиновнице удалось заработать более двух миллионов рублей. Такие цифры приводятся в декларации на сайте областного правительства.

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    Всего за 2018 год доход Опенышевой составил 2,1 миллиона рублей. Сейчас чиновница владеет квартирой площадью более 90 квадратных метров, гаражом и земельным участком. Кроме того, совместно с ребенком у нее есть еще один земельный участок на 850 квадратных метра и дом площадью свыше 232 квадратных метров. Также женщина приобрела автомобиль Toyota.

    Проверка началась после того, как Опенышева опубликовала в Instagram фото с отдыха в Азербайджане. На кадрах женщина лежала по шею в ванне со специальной нефтью. Позже она удалила снимок из соцсети.

    После появления фотографии и общественного резонанса губернатор Ульяновской области Сергей Морозов начал служебную проверку.

    Сейчас Светлана Опенышева работает советником Морозова и занимает должность главы областного учреждения «Правительство для граждан».