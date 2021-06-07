Названа стоимость российского вакцинного тура для иностранцев

Стоимость вакцинного тура иностранцев в Россию может составить 1,5-2,5 тысячи долларов. При этом в сумму не входит перелет.

«1,5-2,5 тысячи долларов при нахождении 21 день в России без авиаперелета», — сообщил ТАСС президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.

Вакцинный туризм нужен, чтобы иностранцы могли приехать в Россию целенаправленно на вакцинацию от коронавируса. Ростуризм начал обсуждать с туроператорами организацию прививочных туров для иностранцев, желающих получить вакцину от коронавируса, сообщила глава ведомства Зарина Догузова. В РФПИ сообщили, что страна может быть готова к этому уже с июля. Эксперты считают, что вакцинный туризм поможет сразу нескольким отечественным отраслям.

В пятницу, 4 июня, президент России Владимир Путин поручил правительству до конца месяца проработать условия для платной вакцинации иностранцев. По его словам, иностранные бизнесмены специально посещают Россию, чтобы сделать прививку от коронавируса. Также Путин поручил прививать сезонных рабочих, находящихся в стране.