Строительство трассы начнется уже в следующем году, заявил глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко. Она позволит сократить время поездки из Москвы в Казань почти в два раза.

«Автодор» объявил тарифы на проезд по М11 на ноябрь Подробнее

«2,5 тысячи рублей максимум для легкового автомобиля и 6 тысяч — для грузовика», — заявил он. Ранее говорилось, что тарифы будут идентичны тем, что сейчас действуют на трассе М-11, а общий объем финансирования дороги составит более 610 миллиардов рублей, причем основную часть составят частные инвестиции.

Предполагается сначала построить трассу из Москвы до Владимира в обход Казани до 2024 года, а оставшийся участок — к 2027.

Строительство является частью «Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», который включает в себя девять проектов, направленных на развитие транспортных коридоров «Запад — Восток» и «Север — Юг».