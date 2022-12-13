Общество 13 декабря 2022, 16:13 Названа стоимость проезда по новым участкам трассы М-12 «Автодор»: проезд по новым участкам трассы М-12 будет чуть дороже 220 рублей

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Проезд по новым участкам федеральной трассы М-12 будет чуть дороже 220 рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на «Автодор».

Госкомпания «Автодор» занимается обустройством сети платных трасс в России.

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Сегодня президент Владимир Путин по видеосвязи принял участие в торжественном открытии новых и реконструированных объектов транспортной инфраструктуры. В церемонии также участвовали вице-премьер Марат Хуснуллин и глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.

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Стало известно, что трассу М-12 продлят до Екатеринбурга и Тюмени к концу 2024 года. Строительство отрезка дороги, ведущего до Казани, начнется уже в 2023-м. В сентябре планируют запустить участок от Москвы до Арзамаса.

Трассу М-12 Москва — Тюмень назовут «Восток», а дорогу между Петербургом и Владивостоком — «Россия». Эту инициативу поддержал Владимир Путин.

Темпы строительства дорог в стране высоки — 2022 год стал в этой сфере лучшим со времен СССР, отметил Марат Хуснуллин.