Названа стоимость приготовления яблочного пирога в регионах России

Сервис доставки продуктов «СберМаркет» посчитал «индекс яблочного пирога». Из результатов следует, что самый дорогой пирог можно приготовить в Москве и Новосибирске, а самый бюджетный — в Уфе и Перми.

«СберМаркет» провел исследование в преддверии Яблочного и Медового спаса, сообщила газета «Известия».

Эксперты сравнивали стоимость молока, яиц, муки, дрожжей, разрыхлителя и сезонных яблок в крупных российских городах.

Самый бюджетный пирог получится у жителей Уфы и Перми. В этих городах на необходимые ингредиенты уйдет 299 рублей. В Самаре и Челябинске придется заплатить 315 и 316 рублей соответственно.

«Самый дорогой пирог получится у жителей Новосибирска — на продукты для него придется потратить 387 рублей», — говорится в пресс-релизе сервиса.

На второй строчке расположилась Москва. Жителям столицы за нужные продукты придется отдать 381 рубль. Третья строчка досталась Волгограду. В этом городе для покупки ингредиентов для яблочного пирога потребуется 375 рублей.

Активнее всего перечисленные продукты начинают покупать перед Яблочным спасом. Указанные продукты для пирога чаще всего покупают в Уфе, Росте-на-Дону и Москве.

Средняя стоимость банки меда объемом 200 миллилитров по России составляет 115 рублей. Чаще всего мед покупают в столице, реже — в Воронеже и Тольятти. Самым популярным в России видом меда стал цветочный.

Покупая яблоки в магазине, стоит внимательно их осмотреть. Ни пятен, ни помятостей, ни следов начинающегося гниения на них быть не должно. Эксперты объяснили, что подгнившее яблоко содержит микотоксин. Его вырабатывают плесневелые грибы. Вещество влияет на иммунную систему, структуру клеток и хромосом.