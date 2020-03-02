Названа стоимость обедов российских младшеклассников

Один горячий обед для ученика младшей школы стоит как минимум 44 рубля. В среднем в России цифра возрастает до 60 рублей. Об этом рассказал заместитель министра просвещения Андрей Николаев.

По его словам, стоимость обеда на одного ребенка индивидуальна для каждого региона. Он отметил, что самая дешевая еда (около 44 рублей) в Самарской области, самая дорогая — в Чукотском автономном округе: там обед стоит 160 рублей. Об этом сообщило РИА «Новости».

«В среднем по Российской Федерации получается примерно 60,5 рубля стоимость одного горячего обеда», — заявил представитель Министерства просвещения на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Николаев добавил, что стоимость включает в себя только продукты. Работа сотрудников столовой при этом расчете не учитывается.

В понедельник в Государственной думе обсуждали внесенные Кабмином поправки в федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Теперь питание для учеников младших классов будет бесплатным. Соответствующий документ ранее подписал президент России Владимир Путин. Бесплатно дети начнут питаться в школьных столовых уже с 1 сентября 2020 года.