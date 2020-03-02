Названа стоимость обедов российских младшеклассников
По его словам, стоимость обеда на одного ребенка индивидуальна для каждого региона. Он отметил, что самая дешевая еда (около 44 рублей) в Самарской области, самая дорогая — в Чукотском автономном округе: там обед стоит 160 рублей. Об этом сообщило РИА «Новости».
«В среднем по Российской Федерации получается примерно 60,5 рубля стоимость одного горячего обеда», — заявил представитель Министерства просвещения на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.
Николаев добавил, что стоимость включает в себя только продукты. Работа сотрудников столовой при этом расчете не учитывается.
В понедельник в Государственной думе обсуждали внесенные Кабмином поправки в федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Теперь питание для учеников младших классов будет бесплатным. Соответствующий документ ранее подписал президент России Владимир Путин. Бесплатно дети начнут питаться в школьных столовых уже с 1 сентября 2020 года.