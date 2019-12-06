Названа стоимость новогоднего стола в регионах России

Дороже всего отметить Новый год за праздничным столом получится у жителя Чукотки. Тем, кто хочет сэкономить, следует отправиться в Оренбургскую область.

Аналитики IT-компании «Эвотор» сравнили стоимость базового набора продуктов для новогоднего стола. Они рассчитали стоимость в разных регионах России салатов «Оливье» с вареной колбасой, «Сельдь под шубой» (по 150 граммов на человека), бутербродов с красной икрой и с семгой, двух бокалов шампанского, трех мандаринов и одного яблока, сырной и колбасной нарезки (по 50 граммов). С результатам исследования ознакомилось РИА «Новости».

«Дороже всего обойдется такой новогодний стол для жителей Чукотки — 668 рублей, Приморского края — 639 рублей, Томской области — 626 рубля, Сахалинской области — 605 рублей и Ярославской области — 603 рубля. Самый доступный новогодний стол будет в Оренбургской области — 360 рублей, а также в Псковской области — 363 рубля», — подвели итоги аналитики.

В Москве базовое застолье обойдется в 539 рублей, в Санкт-Петербурге — 464 рубля. В среднем накрыть новогодний стол в России будет стоить 446 рублей на одного человека. Этот показатель вырос на 16% по сравнению с прошлым годом.

Аналитики также рассчитали, в каком регионе самый дорогой салат «Оливье». Как и в исследовании стоимости всего стола, дороже всего традиционный российский салат стоит на Чукотке — 145 рублей. В Калмыкии купить продукты для «Оливье» можно за 47 рублей из расчета на порцию на одного человека.