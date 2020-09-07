Названа стоимость лечения в клинике «Шарите», куда госпитализировали Навального

Лечение политика Алексея Навального продолжается в немецкой клинике «Шарите». Аналитики смогли подсчитать примерную стоимость лечения у профессионалов.

Генеральный директор компании «Будь здоров» Борис Долинский сообщил Forbes, что лечение Навального может обходиться до 1 500 евро в сутки. Стоимость лечения зависит от нескольких факторов: от квалификации врачей, медицинской техники и лекарств.

«Скорее всего, он лежит в палате с большим количеством приборов и высококвалифицированного персонала среднего и начального звена. Но основная сумма затрат идет на персонал, который осуществляет уход», — заявил Долинский.

По данным представителя FAI, перелет из России в Европу может стоить от 40 тысяч до 75 тысяч евро.

Алексею Навальному 20 августа стало плохо в самолете. Политик летел из Томска в Москву. Пилот экстренно посадил воздушное судно в Омске. В местной больнице врачам удалось спасти жизнь Навальному, но позже, по настоянию родственников, потребовался перелет в немецкую клинику для уточнения диагноза и составления плана лечения.