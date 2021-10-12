Названа средняя сумма для покупки iPhone в РФ

Компания «Авито» провела исследование, в котором выяснила, какая сумма необходима для покупки смартфона iPhone в России. Оказалась, что поклонникам этой фирмы надо иметь всего 15 тысяч рублей. Речь идет как о старых, так и новых моделях. Об этом сообщила «Газета.ru».

«Это на 11% больше, чем в предыдущем квартале и на 30% выше средней стоимости аналогичного периода прошлого года», — отметили в пресс-службе сервиса онлайн-объявлений.

Гаджеты от Apple пользуются наибольшей популярностью среди россиян. По количеству продаж iPhone занимает более 53% рынка среди всех имеющихся марок смартфонов в России. Причем только за последний год продажи этой компании увеличились на 28%.

«По итогам третьего квартала, средний чек продажи мобильного телефона на сайте в целом по России составил 9,5 тыс. руб.» — рассказал руководитель категории «Бытовая техника и электроника» Павел Комаров.

Самый высокий средний чек зафиксирован в Сочи, на втором месте оказалась Москва. Далее идут Ставрополь и Иркутск. Дешевле всего смартфоны можно приобрести в Рязани и Ульяновке.