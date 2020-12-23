Названа средняя продолжительность поиска работы в России

Специалисты Росстата подсчитали, что российские мужчины в среднем ищут работу в течение 6,3 месяца. Женщины чуть дольше — 6,5 месяца. В этом году доля доля россиян, которые занимаются поисками нового места занятости более года, сократилась с 24 до 17%. Всего 7,5% россиян нашли работу за месяц.

Уровень безработицы во втором месяце осени в этом году составил 6,3%. Общее число безработных выросло до 4,7 миллиона.

Наивысший уровень уровень безработицы в Ингушетии (31%), Чечне (23%), Тыве (21,5%), на Алтае (16%) и в Дагестане (15%). Более благоприятная ситуация в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Камчатском крае, Москве и Татарстане (от 2,7 до 3,8%).

В 2020 году многие россияне потеряли работу из-за пандемии коронавируса. В Подмосковье выплаты по безработице до 15 тысяч рублей с марта получили 124 тысячи человек.