Названа схема финансового мошенничества через рекламу

Мошенники используют безадресную финансовую рекламу для обмана граждан. Она направлена на широкую аудиторию и не содержит определенных сведений о виде заработка или инвестиций. Другими словами, в ней есть только призыв наподобие «Зарабатывай с нами!».

Об этом рассказал в беседе с РИА «Новости» глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

Поскольку во время режима самоизоляции многие россияне перешли на удаленный режим работы, мошенники сделали ставку на то, что именно интернет стал для значительной части активных граждан ключевым каналом получения информации, в том числе — рекламной, отметил Лях. При этом, по его словам, поставщики псевдофинансовых услуг активно размещают рекламу, в которой финансовые услуги напрямую не предлагаются.

В прежних схемах в рекламе почти во всех случаях оговаривались какие-нибудь услуги или продукты, получив которые якобы можно хорошо заработать, уточнил Лях. Теперь же злоумышленники просто играют на желании человека разбогатеть, а как именно — оставляют «за кадром».

Глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России отметил, что по оценкам, за время пандемии объем такой рекламы вырос настолько, что сейчас превышает объем традиционной рекламы финуслуг — и от легальных, и от нелегальных участников рынка вместе взятых.

Ассоциация банков России (АБР) ранее сообщила о предложении передавать персональные данные мошенников их жертвам, чтобы у последних было больше шансов вернуть украденные деньги. Кроме того, предлагается замораживать на 25 дней полученные потенциальными мошенниками переводы.