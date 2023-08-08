Общество 08 августа 2023, 05:50 Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России «SuperJob»: должность стоматолога стала самой высокооплачиваемой в России за август Freepik

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Должность стоматолога с ежемесячной заработной платой от 370 тысяч рублей стала самой высокооплачиваемой вакансией августа в России. Об этом рассказали РИА «Новости» в сервисе SuperJob.

По данным сервиса, от кандидата на эту должность требуют высшее образование, стаж работы от шести лет и подтвержденные профессиональные сертификаты. Наниматель готов предоставить сотруднику возможность работы на современном оборудовании, высокую оплату труда и большое количество клиентов.

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На втором месте расположились две вакансии — IT-разработчик в столице и стоматолог в Перми. В обоих вариантах установили зарплату от 300 тысяч рублей ежемесячно. Третье место заняла должность ведущего программиста-разработчика «1С».

Ранее стало известно, что российские зарплаты начали расти на фоне дефицита сотрудников. По данным опрошенных рекрутов, с начала 2023 года зафиксирована самая низкая оснащенность рабочими кадрами за последние 25 лет.